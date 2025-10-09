پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز در همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با اشاره به ضرورت توجه به مقوله هوش مصنوعی گفت: در صورت غفلت، هوش مصنوعی ممکن است به ابزاری برای تهدید سبک زندگی اسلامی تبدیل شود و در جهت تحقق اهداف مخالفان اسلام و تضعیف ترویج فرهنگ اسلامی عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی تاکید کرد: باید ضمن بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای هوش مصنوعی، مراقب بود تا این ابزار در مسیر تقویت ارزشهای دینی و اسلامی به کار گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت پیشرفت در حوزه فناوریهای نوین گفت: هوش مصنوعی ابزاری است که سرعت عمل فراوانی به ما میدهد و میتواند در حوزههای مختلف علمی و صنعتی تحولآفرین باشد.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه افزود: در حال حاضر ما بر روی هوش مصنوعی کلاسیک کار میکنیم، اما لازم است گامهای بلندتری برداریم تا به مرحله هوش مصنوعی کوانتومی برسیم.
وی افزود: در هوش مصنوعی کوانتومی، منطق دیگر مبتنی بر صفر و یک نیست و قواعد متفاوتی بر آن حاکم است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که دانشگاهها و مراکز پژوهشی فعال در این زمینه بتوانند در مسیر توسعه هوش مصنوعی کوانتومی دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند.
خسروپناه همچنین به نیازهای زیرساختی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: در حوزه هوش مصنوعی به مجموعهای از تجهیزات سختافزاری از جمله GPU و تراشههای میکروالکترونیک نیاز داریم که تا حدودی امکان تأمین آنها از برخی کشورها وجود دارد.