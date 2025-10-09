پخش زنده
ثبت نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراها از بیست و یکم تا بیست و هفتم مهرماه امسال انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رعایت مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ضروری است و داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون باید در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ نسبت به ثبت استعفای خود اقدام کنند، زیرا تنها در صورت انجام این اقدام در مهلت مقرر، امکان ثبتنام در انتخابات را خواهند داشت.
با توجه به برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون، برخی مقامات و مشاغل همتراز تنها در صورتی میتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر نامزد شوند که دستکم سه ماه پیش از آغاز ثبتنام، یعنی تا پایان روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا داده و استعفای آنان به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد. ثبتنام افرادی که در مهلت مقرر استعفا نداده باشند، امکانپذیر نخواهد بود.
ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی از روز یکشنبه ۲۱ دیماه تا روز شنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ انجام میشود.
برگزاری دقیق و منظم مراحل اجرایی انتخابات شوراها، از جمله رعایت زمانبندی قانونی در زمینههایی مانند استعفا، ثبتنام و احراز صلاحیت داوطلبان، همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و نظارتی اولویت اصلی فرمانداری است.