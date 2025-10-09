آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه معماری و شهرسازی متناسب با دنیای امروز، شاهد کاهش ابتکار و خلاقیت هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در این بنیاد گفت: مطالعه، پژوهش و حرکت بر مبنای منشور علمی و منسجم، سبب می‌شود در همه عرصه‌ها، از جمله معماری و شهرسازی شاهد نوآوری و ابتکار عمل باشیم.

آیت الله علیرضا اعرافی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه معماری و شهرسازی متناسب با دنیای امروز، شاهد کاهش ابتکار و خلاقیت هستیم.

وی گفت: مباحث شهرسازی، ساختمان و مسکن باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی و با توجه به تحولات روز دنبال شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی گفت: در مسیر واگذاری زمین به مردم، جلب مشارکت آنان با نظارت دقیق مسئولان اقدامی ارزشمند است، چراکه هرجا مردم وارد میدان شوند معجزه می‌کنند پس باید راه را برای نقش‌آفرینی مردم باز کرد.