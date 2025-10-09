حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی روئینگ زنان در ارومیه حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی روئینگ زنان در ارومیه حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی روئینگ زنان در ارومیه حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی روئینگ زنان در ارومیه حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی روئینگ زنان در ارومیه