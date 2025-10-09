پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان به اردوی تیم ملی روئینگ زنان در سد شهرچایی ارومیه رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیا مالی در سد شهرچایی ارومیه با اعضا تیم ملی روئینگ زنان ایران که قرار است شنبه عازم مسابقات قهرمانی اسیا در ویتنام شوند دیدار کرد و شرایط اردویی و امادگی ورزشکاران را از نزدیک بررسی کرد .
وزیر ورزش وجوانان در این دیدار بزای رفع مشکلات تیم ملی روئینگ از جمله پاداش قهرمانی و افزایش حقوق اعضا تیم ملی قول مساعد داد.
وی فردا در ادامه سفر به استان با اعضا تیم ملی روئینگ مردان که در سد مهاباد اردو زدهاند دیدار خواهد کرد.