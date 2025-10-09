به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا گفت: در گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف چهار خودروی پراید، پژو، ۲۰۶ و وانت بار به اورژانس در تقاطع معروف به سه راه ابنو این شهر، نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

ایزدی افزود: چهار مصدوم این حادثه برای مداوا با آمبولانس‌های پایگاه‌های مختلف ۱۱۵ اورژانس به مراکز درمانی شیراز منتقل شدند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.