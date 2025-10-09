به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب گفت: طی ساعاتی از روز جمعه و یکشنبه هفته آینده در برخی از نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان تاکید کرد: در ساعاتی از بعدازظهر جمعه و همچنین یکشنبه هفته آینده وزش باد نسبتاً شدید در برخی از مناطق استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.

باقری‌شکیب تصریح کرد: روز گذشته بیشینه دما در نهاوند با ۳۰ درجه و کمینه دما در بهار و اسدآباد با ۵ درجه ثبت شده است.

در این مدت دمای هوای شهر همدان نیز بین ۲۸ و ۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.