پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان از کاهش دو تا سه درجهای دمای روزانه از فردا در استان خبر داد و گفت: از فردا هوا خنکتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب گفت: طی ساعاتی از روز جمعه و یکشنبه هفته آینده در برخی از نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
او افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی استان همدان تاکید کرد: در ساعاتی از بعدازظهر جمعه و همچنین یکشنبه هفته آینده وزش باد نسبتاً شدید در برخی از مناطق استان پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.
باقریشکیب تصریح کرد: روز گذشته بیشینه دما در نهاوند با ۳۰ درجه و کمینه دما در بهار و اسدآباد با ۵ درجه ثبت شده است.
در این مدت دمای هوای شهر همدان نیز بین ۲۸ و ۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.