بیش از هزار و ۵۷۵ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه دومین جایزه سال سهراب سپهری ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی گفت: این جایزه در دو بخش تصویرسازی و شعر بهمنظور ارج نهادن به میراث فکری و هنری سهراب سپهری، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور در عرصه هنر و ادبیات و ترویج نگاه هستیشناسانه این شاعر برگزار میشود.
مرتضی والیزاده افزود: در بخش تصویرسازی ۶۳۸ اثر، شعر در مجموع ۹۳۷ اثر شامل کتاب و بخش ویژه دریافت شده است.
وی با اشاره به رشد کمی و کیفی آثار درمقایسه با دوره نخست گفت: در دومین دوره شاهد افزایش چشمگیر آثار ارسالی و ارتقای سطح کیفی آنها هستیم که نشان از جایگاه ویژه سهراب سپهری در میان هنرمندان و ادیبان کشور دارد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان افزود: جایزه سال سهراب سپهری، از برنامههای شاخص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است.