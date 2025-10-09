بیش از هزار و ۵۷۵ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه دومین جایزه سال سهراب سپهری ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی گفت: این جایزه در دو بخش تصویرسازی و شعر به‌منظور ارج نهادن به میراث فکری و هنری سهراب سپهری، کشف و معرفی استعداد‌های نوظهور در عرصه هنر و ادبیات و ترویج نگاه هستی‌شناسانه این شاعر برگزار می‌شود.

مرتضی والی‌زاده افزود: در بخش تصویرسازی ۶۳۸ اثر، شعر در مجموع ۹۳۷ اثر شامل کتاب و بخش ویژه دریافت شده است.

وی با اشاره به رشد کمی و کیفی آثار درمقایسه با دوره نخست گفت: در دومین دوره شاهد افزایش چشمگیر آثار ارسالی و ارتقای سطح کیفی آنها هستیم که نشان از جایگاه ویژه سهراب سپهری در میان هنرمندان و ادیبان کشور دارد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان افزود: جایزه سال سهراب سپهری، از برنامه‌های شاخص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است.