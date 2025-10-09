پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: ۱۱ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی با اشاره به مهر و موم ۱۱ واحد صنفی تهیه و توزیع مواد غذایی در غرب اهواز به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی، اظهار کرد: عملیات نظارتی و اجرایی با همکاری نهادهای ذیربط و طی دو روز انجام شد.
وی افزود: هدف از این عملیات، حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از فعالیت مراکزی است که نسبت به مساله بهداشت محیط و مواد غذایی بیتوجهی میکنند.
کریمی بیان داشت: این واحدها شامل نان فانتزیها و نانواییها، سوپرمارکتها، مراکز طبخ و فروش غذاهای آماده مانند فلافل و فست فود، آشپزخانههای صنعتی و کلهپزیها هستند.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز مبنای قانونی این اقدام را ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی عنوان و تصریح کرد: مدیران و متصدیان این مراکز موظف به رعایت دقیق نکات بهداشتی مندرج در آییننامههای اجرایی از جمله بهداشت فردی کارکنان، ابزار کار، ساختمان محل فعالیت و بهداشت مواد غذایی هستند.