پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور استاندار نهصدمین حلزون شنوایی در بیمارستان شفا کرمان کاشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امروز پرسنل بیمارستان شفای کرمان،کاشت نهصدمین حلزون شنوایی را جشن گرفتند.
استاندار کرمان در آیین جشن نهصدمین کاشت حلزون شنوایی در کرمان که با حضور مسئولان و خانوادههای بیماران برگزار شد، با تقدیر از عوامل اجرای برنامه، گفت: این مراسم خستگی یک هفته کاری را از تنمان زدود.
مدیر مرکز کاشت حلزون بیمارستان شفا کرمان گفت از هفتم شهریور ۱۳۹۲ کار کاشت حلزون در کرمان آغاز شد و تاکنون ۹۰۰ عمل کاشت انجام شده که ۵۰ مورد از این کاشت برای ۲ گوش همزمان انجام شده که افتخار بزرگی برای کرمان است.
ژیلا افشارمنش افزود: افتخار دیگر ما این است که به سه استان کرمان سیستان و هرمزگان خدمت ارایه می کنیم.
مدیر مرکز کاشت حلزون بیمارستان شفا کرمان تصریح کرد: تیم کاشت حلزون قرار است اول و دوم آبان ماه در رودبارجنوب اردوی جهادی برگزار کند که در این راستا افراد مورد ارزیابی و تجویز سمعک انجام می شود.
وی گفت: گروه جهادی بخشش به طور سلسله وار به مناطق محروم سفر کرده و در قالب اردوهای جهادی اقدامات خیرخوانه ای انجام می دهند.
حلزون شنوایی فقط برای کودکانی می تواند انجام شود که قادر به شنیدن با سمعک نباشند و به عنوان آخرین راه درمان برای کودکان ناشنوا به کار می رود.
در کاشت حلزون شنوایی، سلول هایی که باید عمل شنوایی را انجام دهند به وسیله پروتز جایگزین می شوند و کاشت حلزون شنوایی در ایران از سال ۱۳۷۱ آغاز شده است.
سازمان جهانی بهداشت غذا و دارو در سال ۲۰۱۳ بهترین و موثرترین پروتز داخل بدن را پروتز کاشت حلزون شنوایی معرفی کرده است.