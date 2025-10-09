به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امروز پرسنل بیمارستان شفای کرمان،کاشت نهصدمین حلزون شنوایی را جشن گرفتند.

استاندار کرمان در آیین جشن نهصدمین کاشت حلزون شنوایی در کرمان که با حضور مسئولان و خانواده‌های بیماران برگزار شد، با تقدیر از عوامل اجرای برنامه، گفت: این مراسم خستگی یک هفته کاری را از تنمان زدود.

مدیر مرکز کاشت حلزون بیمارستان شفا کرمان گفت از هفتم شهریور ۱۳۹۲ کار کاشت حلزون در کرمان آغاز شد و تاکنون ۹۰۰ عمل کاشت انجام شده که ۵۰ مورد از این کاشت برای ۲ گوش همزمان انجام شده که افتخار بزرگی برای کرمان است.

ژیلا افشارمنش افزود: افتخار دیگر ما این است که به سه استان کرمان سیستان و هرمزگان خدمت ارایه می کنیم.

مدیر مرکز کاشت حلزون بیمارستان شفا کرمان تصریح کرد: تیم کاشت حلزون قرار است اول و دوم آبان ماه در رودبارجنوب اردوی جهادی برگزار کند که در این راستا افراد مورد ارزیابی و تجویز سمعک انجام می شود.

وی گفت: گروه جهادی بخشش به طور سلسله وار به مناطق محروم سفر کرده و در قالب اردوهای جهادی اقدامات خیرخوانه ای انجام می دهند.

حلزون شنوایی فقط برای کودکانی می تواند انجام شود که قادر به شنیدن با سمعک نباشند و به عنوان آخرین راه درمان برای کودکان ناشنوا به کار می رود.

در کاشت حلزون شنوایی، سلول‌ هایی که باید عمل شنوایی را انجام دهند به وسیله پروتز جایگزین می شوند و کاشت حلزون شنوایی در ایران از سال ۱۳۷۱ آغاز شده است.

سازمان جهانی بهداشت غذا و دارو در سال ۲۰۱۳ بهترین و موثرترین پروتز داخل بدن را پروتز کاشت حلزون شنوایی معرفی کرده است.