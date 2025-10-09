به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بلافاصله بعد از پایان مرحله اول اردو، دومین مرحله اردوی تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در محل فدراسیون هندبال آغاز شد و ۱۹ مهر به پایان می‌رسد.

در این مرحله از اردو ۱۸ بازیکن توسط کادرفنی دعوت شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

شهرداد برخورداری، امیرحسین ثمربخش، محسن هادی زاده، مهدی مرادیان، محمدپویا پروهان، محمدرضا همتی، مهرشاد منصوری، محمدحسین کمالی، مانی آرفند، حسین خجسته، ابوالفضل صدقی، مهیار مولوی، محمدصادق آقامحمدی، فرشاد نوروزپور، امیرعلی محقق، علی غیور، فرزاد مسیبی، امیر خجسته

گفتنی است؛ اولین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان طی روز‌های ۳ تا ۱۰ آبان در مغرب برگزار می‌شود. تیم هندبال پسران ایران به عنوان قهرمان آسیا در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است.