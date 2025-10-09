به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم گرامیداشت سومین روز شهادت روحانی بسیجی حجت‌الاسلام علیرضا ولیزاده در مسجد جامع روستای چالخاماز شهرستان باروق با سخنرانی حجت‌الاسلام میثم فیاضی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا استان آذربایجان غربی برگزار شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم گفت: شهادت حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده به دست مزدوران آمریکایی- صهیونیستی و دشمنان نظام اسلامی، ریشه مستحکم درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کرد.

حجت‌الاسلام میثم فیاضی افزود: روحانیت برای چندمین بار نشان داد که حافظ نظامی است که خون هزاران شهید آن را تعالی داده است، آری این روحانی عزیز ملکوتی شد و ما را در فراقش داغدار کرد؛ اما خداوند عالی‌ترین مقام را به او عنایت فرمود.

وی درادامه گفت: شهادت این روحانی مردمی به همگان نشان داد که اولا قاتلان او، دست‌نشاندگان استکبارند؛ ثانیا روحانیت، همیشه مدافع امنیت انقلاب و مردم عزیز است و داعیه دار غیرت انقلابی است؛ ثالثا به همگان فهماند که انقلاب، مدافعان نوجوان و طلبه دارد و به جاماندگان حاجتی نیست.

این روحانی مجاهد اولین شهید روحانی شهرستان باروق بود که روز گذشته با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان باروق تشییع و در زادگاهش در روستای چالخاماز باروق به خاک سپرده شد.