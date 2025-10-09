به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ،رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران امروز در مراسم اجرای این طرح در مشهد گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۳۰۰ پایگاه غربالگری بینایی در سراسر کشور فعال است که بخش قابل توجهی از آنها در استان خراسان رضوی مستقر هستند.

جواد ملایی با اشاره به مشارکت گسترده انجمن‌های علمی، سازمان بهزیستی و فعالان حوزه اپتومتری در اجرای این طرح افزود: این طرح با هدف پیشگیری از اختلالات بینایی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، در استان خراسان رضوی به‌صورت ویژه در حال اجراست.

وی اظهار کرد: استان خراسان رضوی با ظرفیت بالای علمی و اجرایی، یکی از پیشتازان طرح غربالگری بینایی در سطح کشور محسوب می‌شود. امروز با حضور گسترده اپتومتریست‌ها و تجهیزات تخصصی، بیش از چهار هزار سالمند مورد ارزیابی بینایی قرار گرفتند.

رییس انجمن علمی اپتومتری ایران ادامه داد: طرح غربالگری بینایی کودکان در سال های گذشته با موفقیت اجرا شد و در طول این مدت بیش از ۶۲ میلیون غربالگری برای کودکان طی چند مرحله صورت گرفته است که منجر به شناسایی ۲ میلیون مورد اختلالات بینایی و بیش از ۵۰۰ هزار مورد تنبلی چشم شد.

ملایی گفت: اکنون با ورود به دوره سالمندی جمعیت، باید همین نگاه پیشگیرانه را برای حفظ بینایی سالمندان دنبال کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان خراسان رضوی در این حوزه افزود: با انجمن علمی اپتومتری استان که از فعال‌ترین و منسجم‌ترین انجمن‌های کشور است، مذاکراتی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری انجام شده است تا پایگاه دائمی غربالگری بینایی سالمندان در این استان ایجاد شود.

به گفته وی، هدف ما خدمت مؤثر به سالمندان با ارائه خدمات تشخیصی، تجویز عینک رایگان و آموزش عمومی است.

یکی از پیشکسوتان برجسته اپتومتری کشور و ریئیس اسبق دانشکده اپتومتری مشهد نیز در این مراسم بیان کرد: سالمندان با بیماری‌های مزمنی مانند دیابت و فشار چشم (آب سیاه) در معرض اختلالات بینایی پنهان هستند.

دکتر عباس عظیمی افزود: بسیاری از این بیماری‌ها بدون علامت هستند و فقط از طریق غربالگری و معاینات منظم شناسایی می‌شوند. اگر بتوانیم این خدمات را به‌صورت وسیع و هدفمند ارائه دهیم، از موارد نابینایی و کم بینایی قابل پیشگیری جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: در طرح مشابهی که هفته گذشته در استان اراک اجرا شد، بیش از ۶۰۰ خدمت تخصصی بینایی و شنوایی به سالمندان ارائه و حدود ۲۲۰ عینک رایگان تجویز گردید.

به گفته وی، انتظار داریم در مشهد که جمعیت سالمندی بیشتری دارد، این خدمات با گستردگی و کیفیت بالاتری دنبال شود.