جشن بزرگ اختتامیه کلاسهای تابستانی حفظ قرآن کریم دارالقرآن بسیج و سپاه خوی برگزار و از حافظان برتر قرآن کریم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم جشن بزرگ اختتامیه کلاسهای تابستانی حفظ قرآن کریم دارالقرآن بسیج و سپاه خوی با حضور ۱۵۰ حافظ و قاری قرآن در سالن ایثار سپاه این شهرستان برگزار شد.
در این آیین معنوی، که با اجرای، برنامههای فرهنگی همراه بود، از حافظان برتر قرآن کریم با اهدای لوح تقدیر و اعطای گواهی رسمی حفظ قرآن توسط دارالقرآن بسیج سپاه خوی تجلیل شد.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی در سخنانی در این مراسم با تأکید بر ضرورت تربیت نسل قرآنی گفت: قرآن کتاب هدایت و منشور زندگی انسان مؤمن است و جامعهای که با معارف قرآن پیوند عمیقتری داشته باشد، از لغزشها و آسیبهای فرهنگی و اخلاقی در امان خواهد ماند.
وی افزود: حفظ و انس با قرآن زمینهساز بصیرت دینی و تعالی اخلاقی است و نقش سپاه و بسیج در ترویج این فرهنگ، نقشی ماندگار و تأثیرگذار در شکلگیری جامعهای قرآنی است.
امام جمعه خوی با اشاره به اهمیت عمل به آموزههای قرآنی اظهار داشت: حافظان قرآن باید با گفتار، رفتار و منش خود، جلوهای از نور و حقیقت قرآن را در جامعه متجلی سازند.
وی همچنین از خانوادهها خواست محیط خانه را به فضای انس و تلاوت قرآن تبدیل کنند و گفت: خانهای که در آن آوای قرآن طنینانداز است، خانهای سرشار از آرامش، رحمت و برکت الهی خواهد بود.
این مراسم با حضور فرمانده سپاه خوی، جمعی از روحانیون، خانوادهها و فعالان قرآنی شهرستان برگزار شد.