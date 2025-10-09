پخش زنده
سرپرست توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۱۹ تن گوشت گوساله منجمد در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و لویراحمد، محمد تابش مقدم گفت: این گوشت با قیمت هر کیلوگرم ۴۰۰ هزار تومان در تمام شهرستانها توزیع میشود.
وی هدف از این اقدام را تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
این مقام مسئول افزود: برای دسترسی آسانتر مردم، توزیع این محصول از طریق فروشگاههای منتخب انجام میشود.
وی همچنین از مردم خواست تخلفاتی مانند گرانفروشی یا احتکار را به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد