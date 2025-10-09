اعزام زوجهای دانشجو از خراسان رضوی به سفر حج عمره ، بدون قرعهکشی
زوجهای جوان دانشجو که در دوره جدید حج عمره ثبت نام کنند، بدون قرعه کشی عازم این سفر معنوی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان رضوی امروز در نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان گفت: این افراد میتوانند با ثبت نام در عمره دانشجویی در قالب کاروانهای متاهلی عازم سرزمین وحی شوند و زندگی خود را با این سفر معنوی آغاز کنند.
حجت الاسلام مهدی ایمانیمقدم افزود: ثبت نام از دانشجویان متقاضی از ۱۳ مهرماه آغاز شده است و تا ۲۰ مهر ادامه دارد که پس از پایان ثبت نام قرعه کشی انجام میشود و برندگان در قالب هفت کاروان عازم سرزمین وحی میشوند.
وی عنوان کرد: اعزامها از ۲۵ آبان تا ۲۷ آذرماه آینده انجام میشود و مدیران کاروان نیز از اساتید دانشگاه خواهند بود.
ایمانی مقدم با بیان اینکه خراسان رضوی پس از تهران بیشترین متقاضی عمره دانشجویی را دارد، تصریح کرد: سال گذشته چهار هزار سهمیه برای خراسان رضوی اختصاص یافت که حدود ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده بودند.
وی گفت: امسال نیز تاکنون ۶ هزار نفر برای بیست و یکمین دوره عمره دانشجویی در خراسان رضوی ثبت نام کردهاند که پیش بینی میشود تا پایان زمان ثبت نام این تعداد تا ۳ برابر افزایش یابد.