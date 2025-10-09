به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نشان‌های تکواندوکاران شامل پنج طلا، چهار نقره و ۶ برنز بود.

نایب‌رئیس هیات تکواندو استان بوشهر اظهار داشت: دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی هانمادانگ کوکیوان کاپ از سه‌شنبه ۱۵ مهرماه به میزبانی استان اصفهان آغاز شد و دختران تکواندوکار بوشهری با عملکرد درخشان خود موفق به کسب ۱۵ مدال رنگارنگ شدند

مریم بهروزی‌زاده افزود: الناز قجر از دشتستان در رده سنی زیر ۱۲ سال موفق شد علاوه بر کسب شکستن رکورد ایران در آیتم نوپی آپ چاگی صاحب گردن آویز طلا شد.

وی گفت: رکورد قبلی کشور در آیتم نوپی جاگی ۲ متر و ۱۵ سانتی متر بود که الناز قجر توانست با پرش و ضربه در ارتفاع ۲متر بیست سانتی متر رکور کشور را جابجا کند.

بهروزی‌زاده افزود: همچنین لیلا شیخ زاده رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال دو نشان نقره و برنز در بخش تیو یوپ چاگی و نوپی آپ چاگی و آیلار محمد نژاد رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال نشان برنز در بخش نوپی آپ چاگی را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: ستایش اسدی‌پاپری (رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال، بخش موم‌دولیو چاگی)، فاطمه مرادی (رده سنی ۱۹ سال به بالا، موم‌دولیو چاگی)، هانیه پورخوبیاری (رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال، دولگه چاگی) و‌ام‌البنین بهادری (رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، سونال قدرتی) درخشان ظاهر شدند.

وی ادامه داد: همچنین فاطمه مرادی در بخش شکستن ترکیبی، فاطمه پای‌برسنگ در بخش موم‌دولیو چاگی (رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال) و مبینا زنده‌ودی در رده سنی بالای ۱۹ سال، موفق به کسب سه نشان نقره شدند.

نایب‌رئیس هیات تکواندو استان بوشهر بیان کرد: ستاره ملایی، سارا نیکنام، لیلا جعفری‌پور و فائزه میرزاده علائی نیز هر یک با درخشش در بخش‌های مختلف این رقابت‌ها، چهار مدال برنز را برای تیم بوشهر به ارمغان آوردند.