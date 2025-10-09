به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت روز جهانی پست جمعی از مسئولان و نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تلاشگران این عرصه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن تبریک روز جهانی پست به اهمیت شبکه پستی در توسعه کشور و استان آذربایجان غربی و تحقق حکمرانی دیجیتال اشاره کرد و خواستار ارتقای خدمات پستی در مسیر تحول دیجیتال در استان شد.

حاکم ممکان، دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت؛ قدمت دیرینه پست پشتوانه خوبی برای توسعه است و باید به سمت هوشمند سازی برویم.

دهقان، سرپرست معاونت اموراقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به وجود برخی مشکلات پستی به رفع این مشکلات در استان تاکیید کرد.

در پایان از تلاشگران این عرصه با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.