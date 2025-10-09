به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته فراجا و با حضور جمعی از مسؤلان و خانواده‌های معظم شهدا آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا در تکاب برگزار شد.

سرهنگ طالب محمد قلی زاده فرمانده انتظامی تکاب همراه جمعی از کارکنان انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسؤلان شهرستان با حضور در مزار شهدا ضمن غبار روبی مزار مطهر شهدا با نثار شاخه گل و فاتحه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.