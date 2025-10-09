پخش زنده
«نمایش فرهنگ»، با روایت «پستچی عاقبت زنگ میزند» و «هنرنامه»، با یاد فتحعلی اویسی و مرور میراث فرهنگی و هنری ایران، از رادیو فرهنگ و مستند «یازدهمین شب»، روایت الهامبخش از شاهین ایزدیار، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نمایش فرهنگ» از گروه تولید و تأمین، امشب ساعت ۲۳، با داستانی شنیدنی به نام «پستچی عاقبت زنگ میزند»، از رادیو فرهنگ پخش می شود.
این نمایش رادیویی زندگی یک جوان پستچی را روایت میکند که در مسیر روزانه خود برای جابهجایی و تحویل نامهها، با ماجراهایی پیشبینینشده و گاه پرهیجان روبهرو میشود.
مجید در اداره پست متر میکند و دوستش از او میخواهد کارهای او را هم انجام دهد و با اینکه وقت دکتر دارد قبول میکند اما… داستان با فضاسازی دقیق و دیالوگهای واقعگرایانه، تناوب میان مسئولیتهای شغلی و رخدادهای غیرمنتظره زندگی را روایت میکند؛ جایی که هر بسته، نامه یا زنگ در خانه، میتواند آغاز یک اتفاق تازه باشد.
«پستچی عاقبت زنگ میزند»، تلاش دارد ضمن بازنمایی نقش ارتباطات انسانی در عصر شبکههای دیجیتال، به مخاطب یادآوری کند که هنوز نامههای کاغذی و پستچیها حامل پیوندهای صمیمی و روایتهای ناب میان آدمها هستند.
رادیو فرهنگ در برنامه امشب «هنرنامه»، ضمن گرامیداشت یاد هنرمند فقید فتحعلی اویسی، مجموعهای از گفتوگوها و بخشهای موسیقایی و فرهنگی را تقدیم شنوندگان میکند.
در «هنرنامه»، ضمن یادبود هنرمند فقید فتحعلی اویسی، از نشریه کمیاب «مولن روژ» و کتاب ارزشمند «صد چهره سینمای ایران» اثر عباس بهارلو گفته میشود.
بخش نخست برنامه با گرامیداشت نام فتحعلی اویسی آغاز میشود. سپس علیرضا زاداحمدینیا تاریخچه مجله کمیاب «مولن روژ» را روایت میکند، ویژهنامهای رنگی و نفیس که بین سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶ توسط برادران اخوان منتشر شد، عمدتاً به معرفی فیلمهای آمریکایی دوبلهشده در ایران پرداخت و در گیشه سینماهایی، چون مولن روژ، مهتاب و کریستال عرضه میشد.
در ادامه، موضوع آسیبهای مرمتهای نادرست بر بناهای تاریخی، با نمونه بارز باغ فین کاشان، بررسی میشود. بخش موسیقایی این قسمت شامل اجرای «خلوت تنهایی» ساخته مهدی خالدی با صدای بنان و شعر منصور اتابکی، و همچنین یکی از آثار فرهنگ شریف در دستگاه ابوطا با ویولن اسدالله ملک و تنبک بهزاد رضوینیا است.
«کتاب هفته» به معرفی اثر «صد چهره سینمای ایران» نوشته عباس بهارلو اختصاص دارد، کتابی که برخی از مهمترین بازیگران، کارگردانان و چهرههای اثرگذار تاریخ سینمای ایران را با رویکردی مستقل و مبتنی بر تحلیل تاریخی معرفی میکند. این مجموعه، دستاورد چهار دهه پژوهش و نوشتار نویسنده در حوزه سینمای ملی است و دربردارنده اطلاعات، تصاویر و نقدهایی کمنظیر از پیشگامان این هنر است.
بخش «حافظخوانی» با صدای زندهیاد استاد باقر خلیلی پایانبخش برنامه خواهد بود.
«هنرنامه»، به تهیهکنندگی حسین رحمانی و کارشناسی حامد موسوی از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، ساعت ۲۱ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
مستند «یازدهمین شب» امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و جمعه ۱۸ مهر، ساعت ۹، بازپخش می شود.
این مستند، زندگی، تلاش و افتخارآفرینی شاهین ایزدیار، قهرمان پارالمپیک، را به تصویر میکشد و نگاهی الهامبخش به مسیر موفقیت و پشتکار او ارائه میدهد.
مخاطبان با مرور مراحل زندگی این ورزشکار و دستاوردهای او، با داستانی انگیزشی و تاثیرگذار روبهرو خواهند شد.
مستند «یازدهمین شب»، به تهیهکنندگی رضا روشن امید و کارگردانی محسن اولیائی در شبکه مستند تولید شده است.