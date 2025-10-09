پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالله حاجیصادقی» نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز (پنجشنبه) در جمع پاسداران سپاه کربلای مازندران در سالن غدیر سپاه استان حضور یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان، بر ضرورت تقویت روحیه جهادی، بصیرت انقلابی و استقامت در مسیر حق تأکید کرد.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: شهدا، سرمایههای ارزشمند این ملتاند؛ لشکر همیشه خطشکن ۲۵ کربلا و دیگر یگانها با فداکاریشان درس مجاهدت و ایثار را به ما آموختهاند. حضور در میان خانوادههای شهدا موجب دلگرمی ادامهدهندگان راه آنان است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران افزود: امروز نیروهای مخلص ما با وجود تحمل سختیها، دوری از خانواده و دریافت کمترین حقوق، با روحیهای خستگیناپذیر در میدان خدمت حاضرند. این روحیه، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر لزوم صداقت، پاسخگویی و دلسوزی مسئولان اظهار داشت: فرماندهان و مدیران باید در برابر خطاها با صداقت و روحیه اصلاحطلبی برخورد کنند؛ مسئول مردمی کسی است که خود را در معرض نقد بداند و از اصلاح استقبال کند.
حجتالاسلام حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنانش، امتحانات الهی را میدان بروز ظرفیتهای واقعی انسان دانست و گفت: خداوند از طریق سختیها مؤمنان را میآزماید تا جوهره و میزان پایداریشان آشکار شود. شکستها و ناکامیها نباید موجب یأس شوند، بلکه باید از آنها برای رشد و تعالی بهره گرفت.
وی با بیان اینکه جهاد و مقاومت محور اصلی تقرب به خداوند است، خاطرنشان کرد: جهاد فقط در میدان نبرد فیزیکی نیست؛ امروز جهاد روشنگری، مقابله با تحریف و فتنهگری، و حفظ بصیرت از وظایف مهم پاسداران انقلاب است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران همچنین با اشاره به دشمنیهای پیچیده نظام سلطه اذعان داشت: دشمنان با شعارهایی مانند حقوق بشر و دموکراسی بهدنبال تسلیمسازی ملتها هستند؛ اما فرهنگ عاشورایی و روحیه بسیجی سدّی نفوذناپذیر در برابر سلطهطلبی آنهاست.
وی نظام ولایی را ستون استواری دانست که کشور را در برابر بحرانها حفظ کرده است و گفت: ولایتفقیه، محور وحدت و رمز بقا و عزت ملت است. اختلافافکنی و قطببندی داخلی از ابزارهای دشمن برای تضعیف جامعه است و باید در برابر آن هوشیار بود.
حجتالاسلام حاجیصادقی در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت بهمعنای جنگطلبی نیست، گفت: مقاومت یعنی ایستادگی در برابر ستم و دفاع از هویت دینی و ملی. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر ظلم هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.