به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالله حاجی‌صادقی» نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز (پنجشنبه) در جمع پاسداران سپاه کربلای مازندران در سالن غدیر سپاه استان حضور یافت و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای استان، بر ضرورت تقویت روحیه جهادی، بصیرت انقلابی و استقامت در مسیر حق تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: شهدا، سرمایه‌های ارزشمند این ملت‌اند؛ لشکر همیشه خط‌شکن ۲۵ کربلا و دیگر یگان‌ها با فداکاری‌شان درس مجاهدت و ایثار را به ما آموخته‌اند. حضور در میان خانواده‌های شهدا موجب دلگرمی ادامه‌دهندگان راه آنان است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران افزود: امروز نیرو‌های مخلص ما با وجود تحمل سختی‌ها، دوری از خانواده و دریافت کمترین حقوق، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در میدان خدمت حاضرند. این روحیه، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر لزوم صداقت، پاسخ‌گویی و دلسوزی مسئولان اظهار داشت: فرماندهان و مدیران باید در برابر خطا‌ها با صداقت و روحیه اصلاح‌طلبی برخورد کنند؛ مسئول مردمی کسی است که خود را در معرض نقد بداند و از اصلاح استقبال کند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در بخش دیگری از سخنانش، امتحانات الهی را میدان بروز ظرفیت‌های واقعی انسان دانست و گفت: خداوند از طریق سختی‌ها مؤمنان را می‌آزماید تا جوهره و میزان پایداری‌شان آشکار شود. شکست‌ها و ناکامی‌ها نباید موجب یأس شوند، بلکه باید از آنها برای رشد و تعالی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه جهاد و مقاومت محور اصلی تقرب به خداوند است، خاطرنشان کرد: جهاد فقط در میدان نبرد فیزیکی نیست؛ امروز جهاد روشنگری، مقابله با تحریف و فتنه‌گری، و حفظ بصیرت از وظایف مهم پاسداران انقلاب است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران همچنین با اشاره به دشمنی‌های پیچیده نظام سلطه اذعان داشت: دشمنان با شعار‌هایی مانند حقوق بشر و دموکراسی به‌دنبال تسلیم‌سازی ملت‌ها هستند؛ اما فرهنگ عاشورایی و روحیه بسیجی سدّی نفوذناپذیر در برابر سلطه‌طلبی آنهاست.

وی نظام ولایی را ستون استواری دانست که کشور را در برابر بحران‌ها حفظ کرده است و گفت: ولایت‌فقیه، محور وحدت و رمز بقا و عزت ملت است. اختلاف‌افکنی و قطب‌بندی داخلی از ابزار‌های دشمن برای تضعیف جامعه است و باید در برابر آن هوشیار بود.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت به‌معنای جنگ‌طلبی نیست، گفت: مقاومت یعنی ایستادگی در برابر ستم و دفاع از هویت دینی و ملی. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر ظلم هرگز عقب‌نشینی نخواهیم کرد.