به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای معاونین شهرداری کلانشهر اراک با محوریت برنامه هفته فرهنگی برگزار شد.

شهردار اراک با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر، گفت: هفته فرهنگی اراک فرصتی ارزشمند است تا ضمن معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این دیار، هویت اصیل و ریشه‌دار اراک برای شهروندان و نسل جوان بیش از پیش تبیین شود.

علیرضا محمودی با اشاره به لزوم اجرای مطالعات دقیق و کارشناسانه در طراحی و اجرای برنامه‌ها افزود: برنامه‌های هفته فرهنگی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر جذابیت برای شهروندان، تصویر واقعی و صحیحی از فرهنگ، هنر، صنایع‌دستی و آداب و رسوم اراک ارائه کند.

در این جلسه موضوعاتی از جمله برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، نشست‌های تخصصی تاریخ و فرهنگ اراک، اجرای برنامه‌های آیینی و موسیقی محلی، تولید محتوای رسانه‌ای و تبلیغاتی و مشارکت فعال شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار گرفت.