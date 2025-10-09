شهروندان و نسل جوان را در هفته فرهنگی اراک بیش از پیش با هویت اصیل و ریشهدار اراک آشنا کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای معاونین شهرداری کلانشهر اراک با محوریت برنامه هفته فرهنگی برگزار شد.
شهردار اراک با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر، گفت: هفته فرهنگی اراک فرصتی ارزشمند است تا ضمن معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این دیار، هویت اصیل و ریشهدار اراک برای شهروندان و نسل جوان بیش از پیش تبیین شود.
علیرضا محمودی با اشاره به لزوم اجرای مطالعات دقیق و کارشناسانه در طراحی و اجرای برنامهها افزود: برنامههای هفته فرهنگی باید بهگونهای طراحی شود که علاوه بر جذابیت برای شهروندان، تصویر واقعی و صحیحی از فرهنگ، هنر، صنایعدستی و آداب و رسوم اراک ارائه کند.
در این جلسه موضوعاتی از جمله برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، نشستهای تخصصی تاریخ و فرهنگ اراک، اجرای برنامههای آیینی و موسیقی محلی، تولید محتوای رسانهای و تبلیغاتی و مشارکت فعال شهروندان و سازمانهای مردمنهاد در دستور کار قرار گرفت.