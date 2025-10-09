رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پی حادثه انفجار امروز در طالب آباد بندرانزلی، یک نفر در دم جان باخت و ۳ نفر به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر جمشید محمدی به خبرنگار صدا و سیما گفت: امروز در پی حادثه انفجار مخزنی در منطقه طالب آباد انزلی ، یک نفر در دم جان باخت و ۳ نفر به شدت مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه به محض وقوع حادثه، نیرو‌های اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های بندر انزلی، غازیان و چاپارخانه به محل حادثه اعزام شدند، افزود: مصدومان، مرد ۴۵ ساله با ۱۰۰ درصد سوختگی و ۶۰ ساله با ۴۰ درصد سوختگی به بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت و مرد ۴۰ ساله‌ی دیگری به دلیل درد شدید در ناحیه سر به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

دکتر محمدی گفت: یک دستگاه آمبولانس دیگر همچنان در محل حادثه به صورت آماده باش حضور دارد تا در صورت نیاز به اقدامات تکمیلی، امدادرسانی کند.

علت دقیق حادثه در دست بررسی است.