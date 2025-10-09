پخش زنده
هیئت دولت با تصویب تعرفه جدید حقالزحمه مشاوران املاک، دریافت کامل کمیسیون معاملات را با تضمین قانونی امکانپذیر کرد و مبنای محاسبه آن را ارزش معاملاتی ملک تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، از تصویب نهایی سامانه و تعرفه جدید مشاوران املاک در هیئت دولت خبر داد و گفت:در تبصره یک ماده ۳ قانون الزام، بحث تعرفه مشاوران املاک مطرح بود که پس از بررسی در کمیسیونهای فرعی و اصلی، نهایتاً در هیئت دولت به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه جدید، برای پیشنویس قراردادها ۵۰ درصد از حقالزحمه در ابتدا دریافت میشود و مشاوران املاک موظفاند مابقی را نیز هنگام تنظیم نهایی قرارداد دریافت کنند.
گودرزی افزود: مبنای محاسبه حقالزحمه بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین شده و ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مرجع اصلی لحاظ گردیده است.
ضریب و کمیسیونهای مربوط نیز توسط کمیسیونهای نظارت شهرستانها مشخص و در هیئت عالی نظارت نهایی خواهد شد.
رئیس اتحادیه املاک با تأکید بر اینکه تعرفههای جدید برای حفظ نظم بازار و جلوگیری از تخلفات است، تصریح کرد: اگرچه معتقدم تعرفههای فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی مشاوران املاک نیست، اما ما به قانون تمکین میکنیم و تلاش داریم آن را به بهترین شکل اجرا کنیم.