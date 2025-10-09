تیم فوتبال ماهان فسا در هفته دوم لیگ دسته اول امید کشور مقابل برق شیراز، به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره ورزش و جوانان فسا گفت: در هفته دوم لیگ دسته اول امید ایران، در دیدار تیم ماهان فسا با برق شیراز، توانست یک بر صفر با گل سامان یاری تیم برق شیراز را در مجموعه ورزشی انقلاب فسا شکست دهد.

تقی نژاد افزود: تیم ماهان با این پیروزی با کسب چهار امتیاز در رده دوم جدول لیگ برتر جای گرفت.

تیم فوتبال ماهان فسا با تیم‌های برق شیراز، مس شهر بابک، گل گهر سیرجان، فجرسپاسی شیراز، سپاهان اصفهان، نفت امیدیه، استقلال خوزستان، ستارگان آبی رامهرمز، آوای میناب حدید، مس رفسنجان، خیبر نوین خرم آباد و الوند شیراز در گروه یک قرار دارند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فسا و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.