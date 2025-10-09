پخش زنده
امروز: -
رزمایش بزرگ دریایی محمد رسول الله (ص) ۴ با حضور ۳۲۶ نفر نیروی انسانی شناور در آبهای نیلگون خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رزمایش بزرگ دریایی محمد رسول الله (ص) ۴ مرزبانی فراجا به منظور حفظ آمادگی عملیاتی، ارتقاء توان رزم و ایجاد هماهنگی در سطوح مرزی و دریایی مرزبانان، در آبهای شمالی خلیج فارس بندر امام خمینی شد.
این رزمایش دریایی با هدف تأمین امنیت مرزهای آبی کشور در خلیج فارس که وظیفه ذاتی مرزبانی است برگزار شد
در رزمایش بزرگ دریایی محمد رسول الله (ص) ۴ فراجا، دستگاههای متولی در امور مرز و نیروهای مسلح مستقر در استان خوزستان مشارکت داشتند.