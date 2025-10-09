به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف بررسی راهکار‌های تأمین نقدینگی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، نشست تخصصی مسئولین خدمات مشترکین و درآمد شرکت در بخش‌های جاری و سرمایه‌ای و پیش‌بینی دقیق بودجه سال ۱۴۰۵، برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این نشست بر برگزاری مداوم چنین نشست‌هایی در بازه‌های زمانی دو ماه اشاره کرد و با بیان اینکه با برنامه ریزی‌های مدون می‌توان مطالبات معوق را وصول کرد، افزود: شرکت آب و فاضلاب، شرکت درآمد و هزینه است و در کنار افزایش مطالبات، هزینه‌ها هم افزایش یافته که این موضوع بایستی مدیریت شود.

وی با تاکید بر قرائت به روز کنتور‌های مشترکین گفت: نبض شرکت دردست مسئولین خدمات مشترکین است و هرقدر که بتوانیم مطالبات را جمع آوری کنیم، به همان اندازه در خدمت رسانی به مردم پیش خواهیم رفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در ادامه، بررسی و تعویض کنتور‌های خراب و بکارگیری کنتور‌های هوشمند را امری مهم برشمرد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت تامین و تولید آّب، بایستی با برنامه ریزی‌های جامع، جلوگیری از هدررفت آب در شبکه و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز مدنظر جدی قرار گیرد.

معاون خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، واقع‌گرایانه و مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: در پیش‌بینی‌های بودجه باید بر مبنای اطلاعات واقعی و عملکرد سنوات گذشته عمل شود.

لطیف خوش سیرت با بیان اینکه اگر داده‌ها و محاسبات درست و به‌روز نباشند، تحقق بودجه با چالش جدی مواجه خواهد شد، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، دستیابی به تحقق صددرصدی درآمد و حتی فراتر از آن است و این مهم تنها با مشارکت فعال مجموعه خدمات مشترکین و مدیران شهرستان‌ها، دقت در تحلیل عملکرد، و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه قرائت کنتور، مدیریت مصرف، و فروش انشعابات جدید محقق خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی خدمات مشترکین در تأمین درآمد شرکت خاطرنشان کرد: در بخش سرمایه‌ای نیز باید از هر فرصت قانونی برای توسعه انشعابات، بویژه در کاربری‌های مجاز و دارای توجیه اقتصادی، استفاده شود و تصمیمات در این حوزه باید با رویکرد مسئولانه و درآمدزا اتخاذ گردد تا شرکت بتواند تعهدات مالی و پروژه‌های عمرانی خود را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی بین ستاد شرکت آب و فاضلاب و امور‌های شهرستان‌ها افزود: باید از هم‌اکنون برای تدوین و اجرای بودجه سال آینده اقدام کنیم تا در زمان دفاع از بودجه در سطح ملی، شرکت با اطلاعات دقیق، مستند و کارشناسی از جایگاه قوی‌تری برخوردار باشد.