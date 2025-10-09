به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی ایستکلرگفت: هم‌اکنون بیش از ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت استان از خدمات شرکت بهره‌مند هستند و ۸۶ درصد روستا‌ها و تمامی شهر‌های استان تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.

سید مهدی عصمت‌ساعتلو معاون بهره‌برداری شرکت با اشاره به گستره فعالیت شرکت اظهار کرد: محدوده خدمات‌رسانی شرکت از شمالی‌ترین نقطه استان در ماکو تا جنوبی‌ترین منطقه در تکاب بیش از ۷۰۰ کیلومتر طول دارد و در این گستره، بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه و خط انتقال آب احداث شده است.

وی افزود:قطعی‌های مقطعی آب در تابستان امسال بیشتر ناشی از ناترازی انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های تأمین آب بوده است، با این حال از نظر کمی در تولید و تأمین آب، استان با کمبود جدی مواجه نیست.

ساعتلو تأکید کرد: شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر نیز بر وضعیت منابع تأثیر گذاشته و لزوم بهینه‌سازی مصرف و اصلاح شبکه‌ها را دوچندان کرده است.

معاون بهره‌برداری شرکت در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه فاضلاب گفت:حدود ۶۹% کل استان و ۸۱% شهر ارومیه:در حال حاضر تحت پوشش شبکه فاضلاب است و با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید، توسعه شبکه متناسب با ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه در دستور کار قرار دارد.

ساعتلو همچنین از آمادگی مجمع خیرین آب و فاضلاب استان برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: مشارکت خیرین و مردم در اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات داشته باشد و شرکت از این همکاری‌ها استقبال می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کیفیت آب شرب را خط قرمز شرکت دانست و گفت:در صورت بروز هرگونه مشکل در طعم، بو یا وضعیت میکروبی، منبع آب بلافاصله از مدار خارج می‌شود. هم‌استانی‌های عزیز با اطمینان خاطر می‌توانند از آب لوله‌کشی استفاده کنند.

ساعتلو با اشاره به منابع تأمین آب ارومیه افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد آب شرب ارومیه از منابع سطحی و ۳۰ درصد از چاه‌ها تأمین می‌شود و با تکمیل فاز دوم تصفیه‌خانه و طرح‌های توسعه‌ای شرکت آب منطقه‌ای، کل شهر از منابع سطحی بهره‌مند خواهد شد.

وی در پایان از عملکرد مطلوب سامانه ۱۲۲ خبر داد و گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۰ هزار تماس از سوی مردم با این سامانه برقرار شده و ۱۱۶ اکیپ عملیاتی در کمترین زمان نسبت به رفع حوادث اقدام کرده‌اند.