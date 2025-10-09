سرپرست مدیریت هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش، گفت: سی‌ام مهر، آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره موسیقی بانوان نواحی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدعلی حائری افزود: متقاضیان می‌توانند برای نام نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه festival.kish.ir مراجعه کنند.

سرپرست مدیریت هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نتایج نهایی جشنواره تا ۱۰ آبان اعلام می‌شود.

حائری خاطرنشان کرد: پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان جشنواره موسیقی بانوان نواحی ایران از ۱۹ تا ۲۲ آبان و همزمان با هفته فرهنگی و روز کیش به میزبانی کیش برگزار خواهد شد.