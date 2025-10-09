به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در دیدار با خانواده شهید سید جعفر طاهری در ارومیه، شهداء را همچون منبع نور الهی توصیف کرد و گفت: این نور با بازتابش خود در عالم مادی می‌تواند انسان‌های بصیر و آگاه را رهنما باشد لیکن قدردانی از خانواده شهید و زنده نگه داشتن یاد ایشان، کوچکترین وظیفه ما بوده که باید آن را بجا بیاوریم.

وی با بیان اینکه شهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود گفت: هر کسی سعادت شهید شدن در راه خدا را ندارد و این فیض الهی نصیب کسانی می‌شود که جزو مقربان درگاه حضرت حق هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی کشور خانواده‌های معظم شهدا را مظهر صبر و استقامت عنوان کرد و اظهار داشت: البته ثواب صبر و استقامت خانواده‌های شهدا هم کمتر از مقام شهید و شهادت نیست و آنها با ایثار و فدا کردن عزیز‌ترین فرزندانشان برای حفظ امنیت و آرامش مردم الگوی بسیار خوبی از سبک زندگی ایرانی اسلامی را به ما ارائه می‌کنند و از این الگو باید بهترین استفاده را ببریم.

وی ادامه داد: فراجا تنها جایی است که باب شهادت در آن باز بوده و کارکنان آن هم با قصد و نیت شهادت در راه خدا وارد این شغل و لباس مقدس شده و عهد بسته‌اند که تا آخرین قطره خون خود پای امنیت و آرامش و ارزش‌های انقلاب بایستند.

حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی بیان داشت: فرماندهی انتظامی چه در زمان دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن؛ بیش از ۱۳ هزار شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است و همچنان این راه تا زمان ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و سربازی در رکاب آن حضرت ادامه خواهد داشت و بر سرعهد و پیمانی که با شهدا بسته، ایستاده است.