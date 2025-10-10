به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: این سارقان طلا و جواهرات را با تهدید افراد با استفاده از سلاح گرم به سرقت می‌بردند.

سرهنگ بساطی افزود: در عملیات پلیس از سارقان ۷۶۰ گرم طلا کشف شد که این طلا‌ها از افرادی که به صورت کیفی حمل می‌کردند ویا از طلافروشی‌ها به سرقت برده بودند کشف شد.

وی گفت: در دیگر عملیات ماموران پلیس باند متشکل از سه سارق تلفن همراه را که با ترفند چالش اینستاگرام و دوربین مخفی در فضای مجازی از مردم اخاذی می‌کردند را دستگیر کردند.