به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرماندار لردگان گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری شهری، افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی منطقه طراحی شده و از طرح‌های است.

مرادی افزود:تفرجگاه جنگلی در محدوده جنگلی حاشیه شهر لردگان ساخته می‌شود. اجرای این طرح از محل منابع داخلی شهرداری و با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.

وی گفت:در طراحی این مجموعه، ایجاد مسیر‌های پیاده‌روی و دوچرخه سواری، فضا‌های سبز گسترده، آلاچیق‌های خانوادگی، محل بازی کودکان، پارکینگ عمومی، محوطه‌سازی، نورپردازی و تأمین خدمات رفاهی مورد توجه قرار گرفته است تا محیطی ایمن، سالم و شاداب برای استفاده شهروندان و گردشگران فراهم شود.