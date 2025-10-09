همزمان با روز جهانی پست، مراسم گرامیداشتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در بابل برگزار و از زحمات بی‌وقفه پرسنل صنعت پست تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛همزمان با روز جهانی پست، مراسم گرامیداشتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در اداره پست بابل برگزار و از زحمات بی‌وقفه کارکنان این صنعت تقدیر شد.

در این مراسم که صبح امروز پنج‌شنبه (۱۷ مهرماه) برگزار شد، گرجی، رئیس اداره پست بابل با اشاره به برنامه‌های متنوع این روز گفت: رژه موتورسواران توزیع‌کننده مرسولات پستی در سطح شهرستان بابل با استقبال شهروندان همراه بود.

وی افزود: در راستای توسعه و تحقق اهداف شرکت ملی پست ایران، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در جمع پرسنل پست، از خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه آنان تقدیر کردند و در جلسه‌ای صمیمی به گفت‌وگو با کارکنان پرداختند.

رئیس اداره پست بابل از بازدید مسئولان از بخش‌های مختلف این اداره خبر داد و تصریح کرد: بازدید از غرفه نمادین ارزش‌ها و خدمات پست از جمله بخش‌های برجسته این برنامه بود.