به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم تشییع پیکر جانباز ۷۰ درصد شهید حاج احمد جدیدی گیلی با حضور اقشار مختلف مردم در اراک برگزار شد.

پیکر این شهید پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور اراک در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید حاج احمد جدیدی گیلی فروردین سال ۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه از ناحیه هر دو پا به درجه جانبازی نائل آمد و امروز پس از تحمل ۳۸ سال تحمل درد و رنج ناشی از جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان تا خانه ابدی بدرقه شد.