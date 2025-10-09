در آستانه هفته فراجا، مراسم معنوی غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر ۱۴۶ تن از شهدای فراجا با حضور سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم معنوی غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر ۱۴۶ تن از شهدای فراجا با حضور سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شد. این آیین با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا (ره) صورت پذیرفت.

سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، بر منزلت خانواده‌های شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: «خانواده‌های شهدا به ما نیازی ندارند؛ این ما هستیم که به نور وجود و دعای خیر آنان نیازمندیم.»

وی افزود: «فرزندان این خانواده‌های گرانقدر، جان خود را برای حفظ امنیت کشور و نظام تقدیم کردند و به همین سبب، خداوند متعال دعای خانواده شهید را مستجاب می‌گرداند و جایگاه ویژه‌ای برای آنان قائل است.»

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ۱۴۶ شهید فراجا از هشت سال دفاع مقدس تا مأموریت‌های مختلف و اخیراً جنگ ۱۲ روزه، امنیت امروز ایران اسلامی را بیمه کرده‌اند، تأکید کرد که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان یک ضرورت غیرقابل انکار است.

سردار طرهانی در بخش دیگری از سخنان خود، به ویژگی‌های برجسته شهدا که در آیات قرآن کریم به آن‌ها اشاره شده است، پرداخت و گفت: «شهدا دارای خصوصیات والایی بودند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که هم خدا آن‌ها را دوست دارد و هم شهدا خدا را دوست دارند.»

وی افزود: «ما باید به جوانان بیاموزیم که شهدا را به‌عنوان الگوی زندگی خود قرار دهند.» او شاخصه‌های عملی زندگی شهدا را اینگونه برشمرد:

فرمانده انتظامی استان، اعتقاد راستین به خداوند را عاملی دانست که موجب رعب و وحشت در دل دشمنان می‌شود و امنیت درونی جامعه را تضمین می‌کند.

سردار طرهانی در ادامه به مضامین مشترک و راهگشای وصیت‌نامه‌های شهدا اشاره کرد و گفت: «شهدا به‌اتفاق در وصیت‌نامه‌های خود، به رعایت حجاب و عفاف، احترام به پدر و مادر، خواندن نماز و پشتیبانی قاطع از ولایت فقیه سفارش کرده‌اند و این موارد، نقشه راه امروز جامعه ماست.»

در پایان این مراسم معنوی، از خانواده معظم شهید امیرحسین باجلان، که از شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه است، به‌صورت ویژه تجلیل به عمل آمد و لوح یادبود به پاس سال‌ها صبر و ایثار به ایشان اهدا شد.