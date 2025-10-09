آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه باید آتش بس دائمی در غزه برقرار و همه اسرا آزاد شوند، تاکید کرد: این روزنه باید به طلوع صلح و آغازی برای پایان این جنگ ویرانگر تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پی اعلام توافق میان حماس و اسرائیل افزود: من از همه طرف‌ها می‌خواهم که به طور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند و فرصت‌هایی را که این توافق فراهم می‌کند، به‌طور جدی دنبال کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «از اعلام توافق شب گذشته برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها (اسرا) در غزه استقبال می‌کنم؛ توافقی که بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ حاصل شده است. همچنین تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه را در دستیابی به این پیشرفت بسیار ضروری، تحسین می‌کنم. همه ما مدت‌هاست که در انتظار چنین لحظه‌ای بوده‌ایم. اکنون باید این لحظه را به‌درستی به ثمر برسانیم.»

وی تصریح کرد: من از همه طرف‌ها می‌خواهم که به طور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند و فرصت‌هایی را که این توافق فراهم می‌کند، به‌طور جدی دنبال کنند. همه گروگان‌ها باید به شیوه‌ای آبرومندانه آزاد شوند. باید آتش‌بس دائمی برقرار شود. خونریزی باید یک بار برای همیشه متوقف شود.

گوترش تاکید کرد: سازمان ملل متحد آماده است تا حمایت کامل خود را ارائه دهد. ما و شرکایمان آماده‌ایم تا همین حالا اقدام کنیم. ما تخصص، شبکه‌های توزیع و روابط اجتماعی لازم برای اقدام را داریم. تدارکات موجود است و تیم‌های ما در حالت آماده‌باش هستند. ما می‌توانیم کمک‌های غذایی، آب، پزشکی و سرپناه را به یکباره افزایش دهیم.