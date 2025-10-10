محدودیت‌های جدید برای صید ساردین ماهیان در سواحل بوشهر

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با اساس مصوبات جدید، صید ساردین ماهیان بیشتر محدود می‌شود و تنها تعدادی محدود از شناور‌های صید ساردین ماهیان با روش پرساین با نظارت دقیق مجاز به فعالیت هستند.