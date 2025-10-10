محدودیتهای جدید برای صید ساردین ماهیان در سواحل بوشهر
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با اساس مصوبات جدید، صید ساردین ماهیان بیشتر محدود میشود و تنها تعدادی محدود از شناورهای صید ساردین ماهیان با روش پرساین با نظارت دقیق مجاز به فعالیت هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، عقیل امینی در نشست با صیادان شهرستان دیر، جزئیات مقررات جدید محدودکننده صید ساردین ماهیان را تشریح و اظهار کرد: بر اساس تصمیمهای جدید، تنها ۱۴ شناور دارای پروانه بهرهبرداری مجاز به استفاده از روش پرساین برای صید ساردین ماهیان هستند که این شناورها باید در بازههای زمانی مشخص و با نظارت پژوهشکده میگو کشور فعالیت کنند. همچنین در صورت تخلف و تکرار آن، پروانه صید شناور متخلف باطل خواهد شد.
وی با هشدار نسبتبه آسیبهای زیستمحیطی روش صید پرساین، اظهار کرد: این روش یکی از مخربترین شیوههای صید آبزیان است که تهدیدی جدی برای ذخایر آبزیان خلیجفارس است و امسال قوانین سختگیرانهتری برای حفاظت از زیستبوم دریایی اعمال خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر از تقویت گشتهای یگان حفاظت شیلات استان بوشهر، همکاری با دستگاه قضایی و مرزبانی و نظارت مستمر بر فعالیت شناورهای مجاز به عنوان اقدامات نظارتی جدید نام برد.
در این نشست، صیادان با بیان نگرانیهای خود خواستار افزایش نظارتهای میدانی و برخورد قاطع با متخلفان شدند و مسئولان نیز بر عزم جدی برای حمایت از صیادان قانونی و حفظ ذخایر دریایی استان تأکید کردند.