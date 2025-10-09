به مناسبت هفته نیروی انتظامی و دهمین سالگرد شهادت سردار همدانی، گلزار شهدای همدان غبارروبی و یاد شهدا گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان، در این مراسم با اشاره به رشادت‌های نیرو‌های انتظامی در دفاع از امنیت کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ۱۰ نفر از نیرو‌های انتظامی به فیض شهادت نائل آمدند.

سردار حسین نجفی، با بیان اینکه شهدا نقشی بزرگ در حفظ امنیت و استقلال کشور دارند، افزود: نیرو‌های مسلح همواره در کنار مردم و مدافع آب و خاک این سرزمین هستند.

او همچنین تأکید کرد: شجاعت، ایمان قلبی به پروردگار و عشق به سیدالشهدا (ع) از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهداست.