به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش به همراه جمعی از نیروهای ناحیه مقاومت بسیج و پدافند هوایی کیش، کارکنان و مسئولان منطقه آزاد کیش در آخرین روز از هفته انتظامی با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در این مراسم بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تاکید کرد.

آخرین روز هفته انتظامی با نام سرباز فداکار، ایثار و شهادت نام گذاری شده است.