در دیدار کیم جونپیو سفیر کره جنوبی با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی راههای توسعه مراودات دوجانبه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه دو کشور، بر آمادگی استان برای گسترش همکاریها در زمینههای اقتصادی، گردشگری، ورزشی و فرهنگی تأکید کرده و گفت: آذربایجانغربی با داشتن مرزهای بینالمللی و ظرفیتهای گردشگری میتواند نقش مؤثری در تقویت روابط ایران و کره جنوبی ایفا کند.
سفیر کره جنوبی نیز بر تمایل کشورش برای توسعه روابط با ایران و آذربایجانغربی تأکید کرده و افزود: سئول به دنبال راهحلهایی برای توسعه روابط پایدار تجاری و گردشگری بوده و ظرفیتهای اقتصادی و مرزی آذربایجانغربی فرصتی مناسب برای آغاز همکاریهای جدید است.
این دیدار با تأکید دو طرف بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه، شناسایی فرصتهای جدید همکاری و استفاده از ظرفیتهای آذربایجانغربی برای توسعه روابط ایران و کره جنوبی به پایان رسید.