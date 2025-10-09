سرهنگ غلامرضا جمشیدی پور در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل به فیض شهادت نایل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ غلامرضا جمشیدی پور از نیرو‌های جان بر کف انتظامی، روز گذشته ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر این شهید والامقام فردا جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در محل مصلی الغدیر خرم آباد برگزار و پس از اقامه نماز جمعه بر روی دستان مردم مومن و ولایی این شهرستان تشییع و در گلزار شهدای خرم آباد به خاک سپرده می‌شود.

از مردم مومن و شهیدپرور استان برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت شده است.

گفتنی است شهید جمشیدی پور، فرزند غیور لرستان، یک پسر ۱۲ ساله و یک دختر ۷ ساله دارد.