به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازی که دقایقی پیش در مجموعه قهرمانی ورزش‌های آبی ساوارکاری احمدآباد هند برگزار شد، تیم واتر پلو کشورمان با نتیجه ۲۱ بر ۶ مقابل حریف پیروز شد.

نمایندگان ایران فردا جمعه در مرحله نیمه پایانی ژاپن را پیش رو خواهند داشت.

در سایر بازی‌های امروز و از دقایقی پیش تیم‌های چین با سنگاپور به میدان رفته‌اند و سپس تیم‌های هنگ کنگ با ژاپن و ازبکستان با قزاقستان مسابقه می‌دهند.