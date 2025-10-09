به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مسابقات جام آزاد کلاس کانتری در قزوین پس از چند سال وقفه، با استقبال خوب ورزشکاران از استان‌های مختلف کشور از جمله فارس (شهرستان کازرون)، زنجان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

بانوان ورزشکار با انگیزه‌ای بالا در مسیر سخت و چالش‌برانگیز کوهستانی بوستان باراجین به رقابت پرداختند. سطح کیفی این مسابقات بسیار بالا گزارش شده و نشان‌دهنده توانمندی بانوان دوچرخه‌سوار ایرانی است.

یکی از ورزشکاران شرکت‌کننده در این مسابقات، که دارای سابقه حضور در رقابت‌های آسیایی نیز می‌باشد، درباره انگیزه خود از حضور در این رویداد گفت:«واقعاً باید از خودمان شروع کنیم تا بتوانیم دیگران را تشویق کنیم که بیایند و در مسابقات حضور پیدا کنند. حضور ما به نوعی مشوق بقیه برای شرکت در این رقابت‌ها خواهد بود.»

این بانوی ورزشکار سطح مسابقات «جام آزاد دختران» را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که با برگزاری این‌گونه رویدادها، شاهد رشد و پیشرفت ورزشکاران جوان و هم‌نسلان خود باشیم و این مسیر رو به رشد، ادامه‌دار باشد.

استان قزوین علاوه بر میزبانی مسابقات جام آزاد دختران، اولین مرحله از مسابقات لیگ دوچرخه‌سواری کلاس کانتری آقایان کشور را نیز برگزار می‌کند.

مسابقات دوچرخه‌سواری کلاس کانتری بخش آقایان نیز فردا در بوستان باراجین قزوین برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود شاهد رقابت‌هایی در سطح قهرمانی کشور باشیم.