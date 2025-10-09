حمایت از قهرمانان ملی، از اولویتهای مهم برنامههای مجلس
حمایت از قهرمانان ملی و تقویت زیرساختهای ورزشی از اولویتهای مهم در برنامههای مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار با احمد جوان، نایب قهرمان کشتی جهان در مشهد گفت: برای حمایت و پیشرفت ورزش کشتی در استان از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
وی برای تبادل نظر درباره راهکارهای ارتقای جایگاه کشتی استان و ایجاد شرایط بهتر برای جوانان مستعد، تا بتوانند در عرصههای ملی و بینالمللی بدرخشند و افتخارآفرینی اعلام آمادگی کرد.