برای حمایت و پیشرفت ورزش کشتی در استان از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار با احمد جوان، نایب قهرمان کشتی جهان در مشهد گفت:

وی برای تبادل نظر درباره راهکار‌های ارتقای جایگاه کشتی استان و ایجاد شرایط بهتر برای جوانان مستعد، تا بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند و افتخارآفرینی اعلام آمادگی کرد.