به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان برای حضور در المپیک ناشنوایان توکیو (آذرماه ۱۴۰۴) از چند روز پیش در باشگاه شهید حسینی‌اصل نکا آغاز شده و چهار ملی‌پوش دختر سهمیه‌دار این مسابقات در آن حضور دارند.

ملی‌پوشان حاضر در این اردو عبارتند از: محدثه غلامی (وزن ۴۹- کیلوگرم)- فاطمه‌زهرا ذلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم و اهل بهنمیر بابلسر)- شبنم یاری (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازی (وزن ۶۸+ کیلوگرم).

سرمربیگری این تیم را محبوبه محمدنژاد (اهل نکا) بر عهده دارد و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی در این اردو فعالیت می‌کند.

برگزاری این اردو در شهرستان نکا علاوه بر فراهم‌آوری شرایط مناسب تمرینی، فرصتی برای تعامل نزدیک‌تر ورزشکاران با جامعه محلی و مسئولان ورزشی منطقه ایجاد کرده است.

المپیک ناشنوایان ۱۴۰۴ که قرار است آذرماه در توکیو برگزار شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی برای ورزشکاران کم‌شنوا و ناشنوا در سطح جهان به‌شمار می‌رود.

تیم ملی تکواندو ایران با ترکیبی از ورزشکاران جوان و باتجربه، در تلاش است تا با کسب مدال‌های رنگارنگ، افتخاری دیگر برای کشور رقم بزند.