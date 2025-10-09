به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامرضا گل محمدی در دیدار با محققان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور افزود: حرکت در مسیر خودکفایی واردات آرتمیا و فرآورده‌های آن لازم است مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: فرآوری نیز باید در بخش شیلاتی منحصر به تولید تن ماهی نشده و مورد توجه و توسعه باشد چرا که تنوع در تولیدات می‌تواند به ارز آوری و اشتغال پایدار کمک کند.

گل محمدی با تاکید براینکه تحقیقات باید به تغییرات و تحولات در بخش کشاورزی و زیر مجموعه‌های آن منجر شود، اظهار کرد: نتایج و اثرات تحقیقات باید در زندگی کشاورزان مشاهده شود.

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری طرح‌هایی در استان اجرا می‌شود، اظهار کرد: این طرح‌ها شامل تولید گلخانه‌ای سیست آرتمیا و پودر جلبک است.

علی نکویی فرد بیان کرد: ایجاد مرکز اس پی اف شاه میگوی آب شیرین شهید کاظمی هم از جمله این طرح هاست.

وی اظهار کرد: طرح پایلوت تکثیر و پرورش شاه میگوی آب شیرین و معرفی آن به منابع آبی مستعد استان و بررسی امکان پرورش در قفس ماهیان سردابی و گرم آبی و خاویاری در برخی منابع آبی استان آذربایجان غربی نیز از طرح‌هایی است که در راستای انجام وظایف این مرکز اجرا شده است.

در ادامه حضور مشاور وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی وی از مزارع الگویی و چندین ایستگاه تحقیقاتی در شهرستان ارومیه بازدید کرد.