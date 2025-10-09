پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس به زایندهرود یکی از صدها راهکار احیای زایندهرود است و نباید انتظار داشت تنها با انتقال چند ده میلیون متر مکعب آب، مشکل ناترازی یک میلیارد مترمکعبی حوضه آبریز حل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در دفتر نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس به زایندهرود یکی از صدها راهکار احیای زایندهرود است و نباید انتظار داشت تنها با انتقال چند ده میلیون متر مکعب آب، مشکل ناترازی یک میلیارد مترمکعبی حوضه آبریز حل شود.
حامد یزدیان افزود: آب دریایی که به اصفهان میرسد، به تدریج و مرحلهای به صنایع بزرگ و کوچک منطقه صنعتی تخصیص مییابد و قطع ناگهانی آب برای هیچ صنعتی پیش نخواهد آمد.
یزدیان همچنین از پیگیری نمایندگان مجلس برای بهبود مدیریت آب و حل بحران زایندهرود خبر داد.
یزدیان درباره تاثیر طرح انتقال آب بر توسعه صنایع و شهرها نیز تاکید کرد: توسعه بیرویه بدون کنترل مدیریت مصرف و برنامهریزی صحیح قابل قبول نیست و باید تضمینهایی برای نبود توسعه غیرمنطقی و مصرف بهینه آب وجود داشته باشد.
وی همچنین به موضوع قیمت نهادهها و مشکلات اقتصادی کشاورزان اشاره کرد و خواستار برخورد جدی دستگاههای نظارتی با سودجوییها شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت آب در استان اصفهان و طرح انتقال آب دریا گفت: در یک سال و نیم گذشته اقدامات جدی و قابل توجهی در حوزه مدیریت منابع آب و کنترل مسائل اجتماعی مرتبط انجام شده است. پروژه انتقال آب دریا با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و امیدواریم در کوتاه مدت بخشی از مشکلات زایندهرود با اجرای این پروژه حل شود.
وی ادامه داد: امسال شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بارندگیها نسبت به متوسط بودیم که باعث شده حجم آب ذخیره شده در سد زایندهرود به شدت کاهش یابد و احتمال جیرهبندی آب آشامیدنی در بهمن ماه وجود دارد. این وضعیت نیازمند مدیریت مصرف جدی و همکاری مردم است.
یزدیان درباره اقداماتی که در مجلس برای حل مشکلات آب انجام شده، گفت: ما چندین ماده واحده برای تدوین قوانین بازدارنده در حوضه آبریز آماده کردهایم و امیدواریم در این دوره نمایندگی بتوانیم بخشی از مشکلات را به نتیجه برسانیم تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند.
یزدیان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان و همراهی مردم، شاهد بهبود وضعیت منابع آب در استان اصفهان باشیم و طرحهای مهم انتقال آب به نتیجه برسد. همچنین باید به حقوق تالابها و محیط زیست توجه ویژهای شود تا این تعادل حفظ شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله آب در کشور ما طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات حکمرانی و مدیریت نادرست، پیچیده شده است. راهحلها باید علمی، دقیق و جامع باشد و تنها با نگاه انتخاباتی یا منطقهای نمیتوان مسائل را حل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مسئله بهرهوری آب و کاهش هدررفتها از دیگر مشکلات اساسی است که باید با کار کارشناسی و آموزش نمایندگان مجلس و مسئولان حل شود. بسیاری از تصمیمگیرندگان اطلاعات کافی درباره چاههای مجاز و غیرمجاز ندارند و همین باعث میشود در تصویب قوانین بهینه و منطقی با مشکل مواجه شویم.
نماینده اصفهان تأکید کرد: نگاه کلی و ملی به مسائل آب، محیط زیست و مدیریت منابع لازم است تا بتوانیم از بروز بحرانهای جدید در دیگر مناطق کشور جلوگیری کنیم و مشکلات زایندهرود نیز به صورت ریشهای و علمی حل شود.
وی در پایان تاکید کرد: ما به جای تمرکز صرف بر منافع استانی، به دنبال مطالبه ملی هستیم که بتواند همراهی دیگر استانها و نمایندگان مجلس را جلب کند تا اصلاحات اساسی در حوزه آب و محیط زیست کشور اجرایی شود.