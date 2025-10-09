پخش زنده
خانوارها تا پایان آبان ماه فرصت دارند از مرحله چهارم این طرح استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای چهار مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی در استان اختصاص یافت.
صلواتی با بیان اینکه ۵۱۸ هزار خانوار کردستانی مشمول طرح شدند افزود: در این طرح ۱۵ قلم کالای اساسی برای خانوارهای هدف در نظر گرفته شده است.
وی میزان اعتبار تخصیص یافته برای دهکهای اول تا سوم را ۵۰۰ هزار تومان بیان کرد و گفت دهکهای چهارم تا هفتم نیز مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد دریافت کردند.