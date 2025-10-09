به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان؛ راهپیمایی مردمی سراسری بشارت نصر برای اعلام انزجار از جنایات رژیم رذل صهیونی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین و جبهه مقاومت پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه همزمان با سراسر ایران اسلامی در شهر‌های آذربایجان غربی هم برگزار خواهد شد.

این راهپیمایی به مناسبت دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و در حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع غزه برگزار خواهد شد.

این راهپیمایی در شهر ارومیه پس از اقامه نماز از مصلی امام خمینی (ره) به سمت خیابان شهید نوری (گلدیس سابق) تا تقاطع خیابان شهید پزشکیان برگزار می‌شود.