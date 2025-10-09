پخش زنده
اداره انتقال خون مهاباد: هر قطره خون نوری در دل بیماران و نجات بخش زندگی ست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره انتقال خون مهاباد گفت: در شش ماهه نخست امسال در پایگاه انتقال خون مهاباد سه هزار و ۴۷۰ واحد اهدای خون صورت گرفته که این آمار در جنوب استان در شش ماهه امسال دوازده هزارو ۷۷۰ واحد اهدای خون بوده است.
صلاح الدین حاجی زاده افزود: پایگاه انتقال خون مهاباد وظیفه تامین و تولید فراوردههای خونی مورد نیاز برای بیمارستانهای جنوب استان را دارد همچنین تنها پایگاه جنوب استان است که در زمینه فرآوری و تولید فرآوردههای خونی، فرآوری داروهای مشتق از پلاسما و ارسال پلاسما به خارج از کشور فعالیت دارد.