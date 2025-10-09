به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام سردار محمدرضا هاشمی فر آماده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت مظلومانه غیورمردی دیگر از تبارشیر مردان بی ادعا، شهید والامقام سرهنگ غلامرضا جمشیدی پور، مدافع امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عملیات مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح در محور نهبندان - زابل، موجب تألم و تأثر فراوان اینجانب گردید.

در هفته‌ای که مزین به نام انتظامی است، بی‌تردید ایثار و شهادت این سرباز فداکار انقلاب و ملت بزرگ ایران، عزم و اراده ما را به عنوان همرزمان و میراث داران و ادامه دهندگان راه این شهید در دفاع از ارزش‌های والای اسلام و امنیت کشور استوارتر و راسخ‌تر خواهد کرد.

یاد و نام این شهید عزیز از دیار غیورمردان لرستان را گرامی می‌دارم و شهادت این دلاورمرد را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، خانواده معزز شهید، مردم مومن، شریف و ولایی لرستان و همه همرزمان این شهید بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را برای این شهید بزرگوار مسئلت دارم.

فرمانده انتظامی لرستان

سرتیپ دوم محمدرضا هاشمی فر